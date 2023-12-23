Мельникова призналась, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова призналась, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Морально готовлюсь к Олимпиаде. Отчасти моя мечта — поехать в Париж. Но принимаю реалии, которые есть. В следующем году четыре важных старта: чемпионат России, Кубок России, Игры Дружбы и БРИКС. Конечно, хотелось бы на ОИ. Поедем мы туда или нет — решает наша федерация. Сомневаюсь, что у каждого спортсмена есть право выбирать. Федерация будет учитывать все критерии, который выставил МОК. Далее будет, наверное, коллективное решение. Не знаю... У нас нет никакого алгоритма действий», — приводит слова Мельниковой Sport24.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.