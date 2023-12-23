Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада

Сегодня, 13:44

Мельникова призналась, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова призналась, что хотела бы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Морально готовлюсь к Олимпиаде. Отчасти моя мечта — поехать в Париж. Но принимаю реалии, которые есть. В следующем году четыре важных старта: чемпионат России, Кубок России, Игры Дружбы и БРИКС. Конечно, хотелось бы на ОИ. Поедем мы туда или нет — решает наша федерация. Сомневаюсь, что у каждого спортсмена есть право выбирать. Федерация будет учитывать все критерии, который выставил МОК. Далее будет, наверное, коллективное решение. Не знаю... У нас нет никакого алгоритма действий», — приводит слова Мельниковой Sport24.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://sport24.ru/gymnastics/news-606757-melnikova-otchasti-moya-mechta-poyekhat-na-oi-v-parizh-somnevayus-chto-u-kazhdogo-sportsmena-yest-pravo-vybirat
Олимпиада
Ангелина Мельникова
МОК
0
Читайте также
Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных
Бал дебютанток: как Загитова, Медведева и другие звезды фигурного катания начинали на чемпионате России
Захарова сообщила об удержании Россией части взноса в ОЗХО
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Константинов указал на рекордное число нарушений при передаче Крыма УССР
В ОБСЕ не ответили на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Булыкин рассказал, при каких условиях российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду