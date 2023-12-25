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Олимпиада

Сегодня, 19:42

Мельникова заявила, что продолжает готовиться к Играм в обычном режиме

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и болельщица московского «Спартака» Ангелина Мельникова заявила, что не в курсе о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) не будет финансировать подготовку нейтральных спортсменов к Играм в Париже.

«У меня нет такой информации, честно говоря, я об этом не слышала. Мы продолжаем тренироваться в обычном режиме и готовиться к соревнованиям», — приводит слова Мельниковой «Газете.Ru».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/25/22003099.shtml?updated
Олимпиада
Ангелина Мельникова
МОК
ОКР
Спортивная гимнастика
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