Министр спорта Матыцин уверен, что международное сообщество ищет пути возвращения россиян на соревнования

Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен, что международное сообщество ищет пути возвращения российских спортсменов на соревнования.

«У меня нет никаких сомнений, что этот период мы пройдем достойно, уже видим, как международное спортивное сообщество ищет пути возвращения российских спортсменов на международную арену. Надеюсь и очень уверен, что это в скором времени состоится», — цитирует Матыцина ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.