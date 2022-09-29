Олег Матыцин: «Таких партнеров, как Россия, в международном спорте можно пересчитать по пальцам»

Министр спорта России Олег Матыцин, выступая на панельной сессии «Российское олимпийское движение. Вызовы и решения» в рамках форума «Россия — спортивная держава», сравнил поведение международных спортивных организаций в отношении России с самоубийством.

— ОКР всегда занимает активную позицию, мы очень конструктивно сотрудничаем, — сказал Матыцин. — Есть понятие «олимпийское движение», но я бы не отделял его от общеспортивного. Мы говорим о России как о спортивной державе, и пример взаимодействия Минспорта РФ и ОКР показывает, что только единой командой мы преодолеем вызовы, о которых говорим. Направление, которое мы выбрали, — активно защищать интересы наших спортсменов, национальных федераций, создавать новые форматы соревнований, чтобы не снижался потенциал атлетов. Обеспечить конкуренцию внутри страны и с помощью наших партнеров по ШОС, БРИКС, СНГ. Мы говорили об этом, например, с коллегами из Белоруссии. Потому что мы как страна отвечаем не только за медали, но и за здоровье нации, ее культуру, формирование идеологии через спорт.

Мы не изолируемся, продолжаем диалог с МОК и международными федерациями, но при этом во главу угла ставим интересы нашей спортивной системы. На нас и раньше оказывалось огромное давление, например, СССР как страна был создан в 1922 году, а впервые принял участие в Олимпиаде в 1952-м. Но все это время создавалась инфраструктура, готовились кадры, работали учебные заведения. И нынешний период я вижу как время возможностей, оценки ресурсов, прежде всего регионов. В совместной работе государства и общественных организаций — залог успеха и движения вперед. А мировое спортивное сообщество в конце концов осознает, какой вред нанесло себе самому. Потому что такого надежного партнера, как Россия, можно посчитать на пальцах одной руки. Мы провели все крупнейшие соревнования: Олимпиаду, чемпионаты мира, универсиады — по самым высоким стандартам. И лишиться такого потенциала для международных организаций сравнимо с самоубийством. Надеюсь, разум восторжествует, мы всегда открыты к диалогу. Уверен, мы обязательно победим.

Напомним, что форум «Россия — спортивная держава» проходит в Кемерове с 28 по 30 сентября.