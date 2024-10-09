Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил свою позицию по отношению к российским спортсменам, выступившим на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Мы не выстраиваем отношения со спортсменами — мы их всех любим, уважаем, болеем за них. Я не раз говорил и еще раз повторю: все они наши. Навешивание ярлыков мы не приемлем. Они наши атлеты, от флага не отказывались, от гимна не отказывались, от гражданства и паспорта не отказывались. Если с той стороны идет совершенно вероломная политика дискриминации наших сборных команд, так называемая коллективная ответственность за какие-то там проступки отдельных спортсменов, то это неприемлемо. Но наши-то не виноваты в этом, понимаете? Поэтому я всех призываю болеть за наших, не осуждать их.

Паралимпийцам, которые недавно вернулись из Парижа, атлетам, которые этого достойны, я как министр присвоил звание заслуженных мастеров спорта. Мы их представили к государственным наградам. Они как герои в тылу врага сражались, доказывали, что наш спорт лучший. И завоевали десятки наград, в том числе золотого достоинства. Поэтому не нужно их шельмовать и разжигать. В принципе те, кто так о наших спортсменах говорит, в некоторой степени даже подпадают под статью о разжигании социальной розни Уголовного кодекса. Понимаете, да? Поэтому надо аккуратно здесь следить за своим языком», — приводят «Известия» слова Дегтярева.

На Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе выступили 15 спортсменов. Единственную российскую медаль на Играх завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, ставшие серебряными призерами в парном женском турнире.

На Паралимпиаде-2024 в нейтральном статусе выступили 88 российских спортсменов. Российские атлеты завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряная, 23 бронзовых) и заняли восьмое место в неофициальном медальном зачете.

Ни на Олимпиаде, ни на Паралимпиаде в Париже медали российских спортсменов не учитывались в медальных зачетах.