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Сегодня, 19:52

Дегтярев рассказал, что пощечиной отговорил сына бросать карате: «А как иначе? Я же отец»

Руслан Минаев
Михаил Дегтярев.
Фото Павел Бедняков/"Известия», Известия
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, что дал своему сыну пощечину из-за желания бросить карате.

Глава федерального ведомства добавил, что теперь сын ему благодарен, так как в 14 лет получил черный пояс.

«Что ему сказал, когда он хотел бросить? Да леща дал ему — и все. А как иначе? Я же отец», — цитирует РИА «Новости Спорт» слова Дегтярева с просветительского марафона «Знание. Первые».

Дегтярев ранее занимал должность губернатора Хабаровского края, а также являлся председателем комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Источник: РИА
Михаил Дегтярев

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