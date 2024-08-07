Министр спорта РФ Дегтярев считает, что новым главой МОК должен стать представитель глобального Юга

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает, что действующего главу МОК Томаса Баха должен сменить представитель глобального Юга.
«К сожалению, Томас Бах своими решениями, влиянием на международное олимпийское движение и русофобской позицией выпал из круга наших друзей и тех, кому мы можем пожелать успеха. Поэтому, если «широкими мазками» говорить о будущем олимпийского движения... Мое мнение — что пришло время, когда представитель глобального Юга должен поднять флаг олимпийского движения и вернуть олимпийское движение к ценностям, заложенным в Олимпийской хартии, которую мы разделяем», — цитирует Дегтярева ТАСС.
70-летний Бах был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, а в 2021 году — переизбран на четырехлетний. Согласно действующей Олимпийской хартии, этот срок должен стать для немца последним в должности. Но в октябре 2023 года на сессии в Мумбаи несколько членов организации выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог быть переизбран еще на один срок.