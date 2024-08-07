Министр спорта РФ Дегтярев считает, что новым главой МОК должен стать представитель глобального Юга

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает, что действующего главу МОК Томаса Баха должен сменить представитель глобального Юга.

«К сожалению, Томас Бах своими решениями, влиянием на международное олимпийское движение и русофобской позицией выпал из круга наших друзей и тех, кому мы можем пожелать успеха. Поэтому, если «широкими мазками» говорить о будущем олимпийского движения... Мое мнение — что пришло время, когда представитель глобального Юга должен поднять флаг олимпийского движения и вернуть олимпийское движение к ценностям, заложенным в Олимпийской хартии, которую мы разделяем», — цитирует Дегтярева ТАСС.

70-летний Бах был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, а в 2021 году — переизбран на четырехлетний. Согласно действующей Олимпийской хартии, этот срок должен стать для немца последним в должности. Но в октябре 2023 года на сессии в Мумбаи несколько членов организации выступили с инициативой изменить Олимпийскую хартию, чтобы Бах мог быть переизбран еще на один срок.