Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 16:18

Матыцин сыграл в керлинг с журналистами и блогерами

Telegram Дзен

Турнир по керлингу среди представителей СМИ и блогеров с участием министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина состоялся в Москве в понедельник, 28 ноября. Игра прошла под лозунгом «Спорт прост» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Мероприятие открыло серию тренировок по различным видам спорта для представителей средств массовой информации и блогеров.

«Керлинг — это очень интересно независимо от того, профессионал ты или любитель. Научиться можно достаточно быстро, ведь это командная игра, все вовлечены в процесс и помогают друг другу. В рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» мы популяризируем различные виды спорта, вовлекая знаковых людей в различных сферах деятельности: журналистика, культура, образование, спорт. Надеюсь, это поможет сделать спорт нормой нашей жизни», — отметил министр.

Напутственные слова перед турниром сказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Инструктировали игроков мастера спорта России по керлингу Герман Доронин и Алина Биктимирова.

Затем на лед спортивного комплекса вышли Yan Dilan, он же Артур Диланян — блогер, рэпер, продюсер и актер, участник Высшей лиги КВН в команде «Городъ Пятигорскъ»; Ольга Черника, автор видеоблога о спорте, фитнесе и активном образе жизни; видеоблогер Руслан Шарипова также корреспонденты агентств и изданий, в том числе «Спорт-Экспресса».

1
0
Читайте также
Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом
Большунов — об отстранении России: «Люди должны перестать обвинять во всем русских»
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тардиф заявил, что турнир 3х3 на юношеских Играх будет тестовым перед будущими соревнованиями ИИХФ

Президент МОК Томас Бах заразился коронавирусом