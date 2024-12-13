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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 12:37

Дегтярев избран президентом ОКР

Руслан Минаев
Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России (ОКР).

Он был единственным кандидатом. Выборы проходили в пятницу, 13 декабря, во время ежегодного Олимпийского собрания в штаб-квартире ОКР. За избрание Дегтярева проголосовали 197 делегатов, двое воздержались.

15 октября четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил, что покинет пост главы ОКР. Срок его полномочий истек 13 ноября.

7 ноября Дегтярев подтвердил намерение возглавить ОКР. Его кандидатуру выдвинули почетный член МОК, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, член МОК, глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Российский футбольный союз, Федерация тяжелой атлетики России, Всероссийская федерация легкой атлетики и Союз конькобежцев России.

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Михаил Дегтярев
ОКР
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