Министр спорта России рассказал о запрете на сборы и соревнования зарубежом

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о возможном запрете со стороны ведомства на участие российских спортсменов на соревнованиях и сборах зарубежом.

«Это требования законодательства. Приказ на время действия, того положения которое сейчас действует на территории Российской Федерации. Есть ограничения на проведение учебно-тренировочных сборов зарубежом. В международных соревнованиях зарубежом мы в любом случае не участвуем, к великому сожалению.

А по проведению сборов так и есть, действует запрет на их организацию в период частичной мобилизации. Однако отмечу, что в отдельные дружественные нам страны мы будем внимательно рассматривать заявки федераций и индивидуально подходить к каждому конкретному случаю», — сказал Матыцин.

Отметим, что ранее ряд спортсменов сборных команд России получили повестки в военкоматы в рамках частичной мобилизации.