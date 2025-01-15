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Милан-2026

Сегодня, 14:09

Минспорт ожидает, что МОК конкретизирует условия допуска россиян на Олимпийские игры

Камила Абдурахманова
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Статс-секретарь — заместитель министра спорта России Александр Никитин заявил, что Министерство спорта России ожидает конкретизацию условий допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года от исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы находимся сейчас в коммуникации и ожидаем, что в ближайшее время исполком МОК конкретизирует условия допуска к Олимпиаде 2026 года, и это станет сигналом для международных спортивных федераций. Среди них есть такие, которые пока отказываются выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, но они в меньшинстве», — заявил Никитин на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Никитин также добавил, что Минспорт взял курс на нормализацию отношений с международными спортивными организациями и будет добиваться восстановления прав российских атлетов по всем видам спорта.

С 6 по 22 февраля в Италии пройдут зимние Олимпийские игры 2026 года.

Олимпиада
МОК
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