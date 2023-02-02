МОК будет проводить индивидуальный допинг-контроль для всех атлетов из России и Белоруссии

Все допущенные спортсмены из России и Белоруссии пройдут индивидуальный допинг-контроль, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

По данным источника, спортсменам из этих стран придется проходить индивидуальный допинг-контроль для допуска на международные соревнования в нейтральном статусе.

Исполком МОК 25 января сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

В оргкомитете Олимпийских игр-2024 отметили, что примут решение о допуске атлетов из России и Белоруссии в зависимости от постановления МОК.