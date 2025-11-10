МОК еще не принял окончательного решения по участию трансгендеров на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) пока еще обсуждает вопрос участия трансгендеров в Олимпийских играх.

В понедельник, 10 ноября, газета The Times сообщила, что МОК планирует запретить трансгендерам выступать на Олимпиаде.

«Директор МОК по вопросам здравоохранения, медицины и науки представил обновленную информацию членам МОК на прошлой неделе в ходе заседаний комиссии МОК. Рабочая группа продолжает обсуждение этого вопроса, и решения пока не приняты», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МОК.

Отмечается, что дополнительная информация будет предоставлена в надлежащее время. На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, имеют право принимать участие в женских соревнованиях, однако решение остается за международными федерациями.

На Олимпиаде-2024 боксерша из Алжира Иман Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, несмотря на сообщения Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что спортсменка не прошла гендерный тест.