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Олимпиада

Сегодня, 15:46

МОК назвал условие включения пятиборья в программу Олимпиады-2028

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал условие включения пятиборья в программу Олимпийских игр-2028.

«Исполком рекомендовал включить современное пятиборье в олимпийскую программу с условием замены коня на полосу препятствий. Без этой замены спорт не был бы включен в программу», — приводит слова Баха РИА Новости.

C 12 по 14 октября в Мумбаи проходит заседание исполнительного комитета МОК.

Ранее МОК рекомендовал включить тяжелую атлетику в программу летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

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В современном пятиборье участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Томас Бах
МОК
0
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