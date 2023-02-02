МОК не будет просить международные федерации изменить квалификацию на Олимпиаду для России в случае допуска

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не собирается просить федерации, которые завершили отборочные соревнования к Олимпийским играм 2024 года, изменить правила квалификации для допуска российских и белорусских спортсменов.

«Некоторые квалификационные соревнования по нескольким видам спорта уже состоялись. МОК не будет просить международные спортивные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили возможность квалифицироваться», — приводит РИА «Новости» релиз МОК.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие Летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году. Соревнования должны были пройти в 2020-м, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.