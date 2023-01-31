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Сегодня, 09:50

МОК отреагировал на критику со стороны Украины из-за возможного допуска России на Олимпиаду

Ана Горшкова
Корреспондент
МОК.
Фото Global Look Press
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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, обвинившего организацию в коррупции и поощрении действий России.

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения», — приводит ТАСС заявление МОК.

30 января Подоляк на своей странице в Twitter обвинил МОК и его главу Томаса Баха в поощрении действий России и подкупе с ее стороны.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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