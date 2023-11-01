МОК предостерег спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян

Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

«Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств», — приводит ТАСС заявление представителя МОК со ссылкой на агентство DPA.

МОК будет работать с соответствующим национальным олимпийским комитетом и международной федерацией, если уличит спортсмена или официальное лицо в дискриминации.