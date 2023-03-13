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Олимпиада

Сегодня, 17:18

МОК призвал власти Великобритании уважать автономию спорта

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В Международном олимпийском комитете (МОК) ознакомились с письмом правительства Великобритании к спонсорам Олимпийских игр, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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Ранее глава министерства культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрайзер призвала британских руководителей ряда международных партнеров МОК оказать давление на организацию из-за вопроса допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

В МОК выразили надежду на то, что правительство Великобритании будет уважать автономность спорта, и подчеркнули, что вмешательство властей может привести к концу мирового спорта в текущем состоянии.

«Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН», — говорится в сообщении МОК.

Источник: https://tass.ru/sport/17251643
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