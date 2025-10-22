Видео
Олимпиада

Олимпиада

22 октября, 15:57

МОК рекомендовал лишить Индонезию права проводить международные соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил спортивным федерациям лишить Индонезию права проводить международные соревнования, после того как израильским гимнастам не выдали визы для участия в чемпионате мира, сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

Также комитет приостановил переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Индонезии о возможном проведении Олимпийских игр в 2036 году и других мероприятий под эгидой организации на территории страны.

Сборная Израиля была среди участников чемпионата мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят с 19 по 25 октября в Джакарте. В июле Федерация гимнастики Израиля (IGF) заявила, что получила гарантии от индонезийских властей о допуске команды к соревнованиям, однако позже правительство Индонезии отказало израильским гимнастам в визах.

IGF обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой о временных мерах. Суд отклонил оба обращения.

Источник: ТАСС
9

  • Mark Kaminer

    Мастурбек кишлачный, создай свои игры с ишаком...но только аккуратно, а то втянешься и пиши пропало.

    22.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Быстрее.Выше.Сильнее ....товарищи индонезийцы.

    22.10.2025

  • МОК - полностью пропиндосовская организация. Индонезии - респект!!!

    22.10.2025

  • Mario Nikitin

    самокритично то как:joy::joy::joy:ты именно такое и есть :joy:

    22.10.2025

  • Mario Nikitin

    так выходи,кто там из адекватных???сев кореа ...и таки даже сев корея не пойдет с вами,в игры трупжи гуляйте :joy:

    22.10.2025

  • Федор

    Вот твари , конченные, двуличные!!!

    22.10.2025

  • Alik Tedeev

    Пора выйти всем адекватнам странам из этого МОКА, и создать свои игры, пускай в этих олимпийских играх играют геи и трансгендеры, лицемеры Израиль убивать пачками людей в Палестине их не убирают, а Россию сразу же дисквалифицируют, хотя Россия не бомбит мирное население как эти убийцы евреи.

    22.10.2025

  • Zohr Vad

    Если требовать - то от всех одинаково. Индонезийцы -так держать!

    22.10.2025

  • евреям отказали в визах-караул,демократия под угрозой!

    22.10.2025

    МОК
    Спортивная гимнастика
