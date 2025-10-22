МОК рекомендовал лишить Индонезию права проводить международные соревнования

22 октября, 15:57
Международный олимпийский комитет (МОК) предложил спортивным федерациям лишить Индонезию права проводить международные соревнования, после того как израильским гимнастам не выдали визы для участия в чемпионате мира, сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.
Также комитет приостановил переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Индонезии о возможном проведении Олимпийских игр в 2036 году и других мероприятий под эгидой организации на территории страны.
Сборная Израиля была среди участников чемпионата мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят с 19 по 25 октября в Джакарте. В июле Федерация гимнастики Израиля (IGF) заявила, что получила гарантии от индонезийских властей о допуске команды к соревнованиям, однако позже правительство Индонезии отказало израильским гимнастам в визах.
IGF обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой о временных мерах. Суд отклонил оба обращения.
