МОК рекомендовал лишить Индонезию права проводить международные соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил спортивным федерациям лишить Индонезию права проводить международные соревнования, после того как израильским гимнастам не выдали визы для участия в чемпионате мира, сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

Также комитет приостановил переговоры с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Индонезии о возможном проведении Олимпийских игр в 2036 году и других мероприятий под эгидой организации на территории страны.

Сборная Израиля была среди участников чемпионата мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят с 19 по 25 октября в Джакарте. В июле Федерация гимнастики Израиля (IGF) заявила, что получила гарантии от индонезийских властей о допуске команды к соревнованиям, однако позже правительство Индонезии отказало израильским гимнастам в визах.

IGF обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой о временных мерах. Суд отклонил оба обращения.