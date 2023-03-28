МОК рекомендовал называть российских и белорусских спортсменов «индивидуальными нейтральными атлетами»

Исполком международного олимпийского комитета (МОК) объявил о рекомендациях по терминологии в отношении российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

«В названиях и кодах на соревнованиях не должно быть ассоциаций с Российской Федерацией, Белоруссией, Олимпийским комитетом России, Олимпийским комитетом Белоруссии или их национальными федерациями.

Спортсмены из этих стран должны соревноваться как «индивидуальные нейтральные атлеты» (AIN). Эмблема и логотип должны использоваться с этим акронимом», – приводит заявление МОК РИА «Новости».

Ранее Бах сообщил, что исполком МОК отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом в МОК заявили, что к участию в международных турнирах в нейтральном статусе могут быть приглашены только те спортсмены, которые не поддерживали специальную военную операцию (СВО).