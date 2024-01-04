МОК: россияне и белорусы не выступят на зимних юношеских Олимпийских играх-2024

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Ни один нейтральный спортсмен из России и Белоруссии не примет участия в зимних юношеских Олимпийских играх, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.
Квалификационный период на соревнования, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в Южной Корее, завершился в декабре.
В провинции Канвондо будет разыгран 81 комплект наград, в программу входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, керлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек.