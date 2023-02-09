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Сегодня, 14:03

МОК: российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2024 только в нейтральном статусе

Виталий Косик
Корреспондент
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Представитель МОК заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.

«Нет никаких планов относительно российской или белорусской делегации или флагов этих стран на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Единственный вариант, который может быть рассмотрен, — это отдельные нейтральные спортсмены, как мы видели в прошлом году на Открытом чемпионате Франции по теннису и недавно на Открытом чемпионате Австралии по теннису, а также в других профессиональных видах спорта», — приводит слова представителя МОК KP.RU с ссылкой на ESPN.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году.

Источник: https://www.kp.ru/sports/olimpiada-2024-v-parizhe/rossijskie-atlety-smogut-popast-na-igry-tolko-v-nejtralnom-statuse/
Олимпиада
МОК
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