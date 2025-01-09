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Пекин-2022

Сегодня, 14:17

МОК вручит медали Олимпиады-2022 российским фигуристам через ОКР

Камила Абдурахманова
Фигуристы сборной России в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине
Фото Global Look Press
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Международный олимпийский комитет (МОК) вручит бронзовые медали Игр-2022 в Пекине российским фигуристам через Олимпийский комитет России (ОКР).

«МОК предоставит медали спортсменам через ОКР, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

7 августа в Париже состоялась церемония награждения фигуристов из США и Японии, которые получили медали командных соревнований на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Российские фигуристы не смогли попасть на церемонию награждения из-за логистических проблем и действующего отстранения ОКР.

Сборная США по&nbsp;фигурному катанию (золотые медали) на&nbsp;церемонии перераспределения медалей по&nbsp;фигурному катанию Олимпиады-2022 в&nbsp;Пекине. Голливудская клюква в Париже. Американцам вручили золотые медали, которые отняли у России

В составе сборной России в командном турнире выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Российские фигуристы в командном турнире Олимпиады в Пекине одержали победу. Второе место заняли фигуристы из США, третье — японцы, четвертое — канадцы. Однако, из-за дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты российской сборной в командном турнире и переместил ее с первого места на третье.

Российские фигуристы на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. Россия сохранит командную бронзу с Олимпиады в Пекине! Но почему наших фигуристов не позовут на «день справедливости» в Париж?

Источник: ТАСС
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Камила Валиева
МОК
ОКР
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