10 ноября, 15:56

МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует запретить трансгендерам принимать участия в соревнованиях на Олимпийских играх, сообщает The Times.

Ожидается, что это решение будет принято в начале 2026 года, когда МОК сможет представить его научное обоснование. В ноябре медицинский и научный директор МОК Джейн Торнтон представила первоначальные результаты исследования, которое посвящено проблемам женского спорта из-за участия трансгендеров.

На Олимпиаде-2024 алжирская боксерша Иман Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, несмотря на сообщения Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что спортсменка не прошла гендерный тест.

