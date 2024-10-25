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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 10:38

На Мадагаскаре выступили против санкций МОК в отношении России: «Спорт — аполитичная вещь»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа в разговоре с «СЭ» высказался о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении России.

— Как вы относитесь к политике МОК по отношению к российским спортсменам после 2022 года?

— Да, я в курсе санкций, которые были введены МОК в отношении России. Считаю, что спорт — прежде всего аполитичная вещь. Нам нужно думать о спортсменах.

Ведь спорт — средство объединения всех стран без каких-либо границ, барьеров. В том числе это касается и логистики. Таков наш посыл. Мы должны объединяться благодаря спорту.

— Были ли какие-то запреты со стороны МОК против Мадагаскара по следам сотрудничества с Россией?

— На данный момент нет. Таких санкций или запретов в отношении Мадагаскара не было. Мы сотрудничаем не только с Россией. Общаемся с Китаем, той же Индией по вопросам крикета. Мы также сотрудничаем с Францией. Проще говоря, работаем со всеми, потому что считаем, что спорт — объединяющий фактор. Он может помочь наладить нам дипломатические связи.

20 октября, в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных Игр Дружбы представители иностранных министерств спорта познакомились со спортивными объектами города Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

МОК

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