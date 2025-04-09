На Олимпиаде-2028 большую часть участников составят женщины

Количество спортсменок на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе впервые превысит число мужчин-спортсменов, сообщает спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл.

«Всего в программу Игр войдет 31 вид спорта, примут участие 10,5 тысячи спортсменов — 5333 женщин и 5167 мужчин», — цитирует Макконнелла ТАСС.

На Олимпиаде-2024 в Париже женщины впервые составили ровно половину всех участников.

Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.