Нагорных: «Уже никто не может повлиять на нашу победу на Олимпиаде в Сочи»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об обвинениях после допингового скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи.

— Когда-то дадите оценку всем событиям после сочинской Олимпиады и всем обвинениями в ваш адрес?

— Много обвинений в адрес России было за все эти годы. Но наша победа в Сочи является абсолютным достижением российского спорта. Уже никто не может на нее повлиять.

— Будете подавать иски?

— Не вижу смысл подавать иски на абсолютную правду.

— А что является правдой?

— Наша победа в Сочи.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Нагорных от участия в Олимпиадах в любом статусе.