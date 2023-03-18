Нагорных: «Уже никто не может повлиять на нашу победу на Олимпиаде в Сочи»

18 марта, 23:34
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об обвинениях после допингового скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи.
— Когда-то дадите оценку всем событиям после сочинской Олимпиады и всем обвинениями в ваш адрес?
— Много обвинений в адрес России было за все эти годы. Но наша победа в Сочи является абсолютным достижением российского спорта. Уже никто не может на нее повлиять.
— Будете подавать иски?
— Не вижу смысл подавать иски на абсолютную правду.
— А что является правдой?
— Наша победа в Сочи.
В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил Нагорных от участия в Олимпиадах в любом статусе.