Нагорный: «Ждем положительного решения по отборочным стартам на Олимпийские игры»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что приступил к подготовке к новому сезону. Он также выразил надежду, что в 2023 году российские спортсмены будут допущены к квалификационным стартам на Игры в Париже.

«План работы на январь и февраль выстраиваем такой. Прошлый год стал для меня показательным и в плане рваной подготовки. В новом году настраиваюсь на полноценную работу. И ждем положительное решение по отборочным стартам на Олимпийские игры, и крайний шанс для нашей команды — это чемпионат Европы в Турции», — написал Нагорный в своих социальных сетях.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.