Навка заявила, что сборная России может выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка уверена, что сборная России сможет участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я уверена, что участие России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе возможно. Хочется верить, что это случится намного раньше. Это наши надежды и желания. Следующая Олимпиада в 2024 году, зимняя — в 2026. Я верю, что это произойдет раньше», — цитирует Навку РИА Новости.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Россия примет участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США) в 2028 году.