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Олимпиада

29 сентября, 19:43

Навка заявила, что сборная России может выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году

Виктория Кравченко

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка уверена, что сборная России сможет участвовать в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Я уверена, что участие России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе возможно. Хочется верить, что это случится намного раньше. Это наши надежды и желания. Следующая Олимпиада в 2024 году, зимняя — в 2026. Я верю, что это произойдет раньше», — цитирует Навку РИА Новости.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что Россия примет участие в летних Олимпийских играх, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США) в 2028 году.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220929/olimpiada-1820436097.html
Олимпиада
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