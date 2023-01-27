Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 17:52

Николай Валуев: «Условия МОК абсолютно унизительны для российских спортсменов»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на заявление МОК о возможном допуске к международным соревнованиям российских спортсменов, не высказывавших публичную поддержку СВО.

«Условия МОК по допуску на международные соревнования абсолютно унизительны для российских спортсменов. Индивидуальную проверку чего предстоит пройти нашим спортсменам? Мозгов? Так это не проверяется. А за остальным и так ВАДА следит», — сказал Валуев «РБ Спорт».

К тому же, по заявлению организации, всем отечественным атлетам предстоит пройти индивидуальную проверку.

25 января МОК объявил о намерении допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе и при условии их дистанцирования от поддержки властей России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-valuev-usloviya-mok-absolyutno-unizitel-ny-dlya-rossijskih-sportsmenov/
Николай Валуев
МОК
Читайте также
Владимир Бут откровенно рассказал об убийстве отца
Хачанов сражался в матче с Циципасом. Но для финала не хватило сил и эмоций
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Белорусская биатлонистка Сола объяснила, почему не хотела ехать на российские соревнования
В Госдуме приветствуют позицию Международной федерации дзюдо, выступающую за допуск российских спортсменов
Вяльбе не удивилась заявлению генсека FIS о недопуске россиян к чемпионату мира
Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
Попова о словах Баха: «У нас появилась перспектива»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Матыцин считает приглашение на Азиатские игры демонстрацией идеалов олимпизма

Карелин оценил рекомендации МОК по допуску российских спортсменов