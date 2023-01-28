Носов: «Бах признался, что поддался давлению и действовал несправедливо»

Бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов высказался о заявлении президента МОК Томаса Баха, который допустил участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

«Бах сам сознался, что это неправильно, когда спорт становится политическим инструментом, — приводит «Газета.Ru» слова Носова. — Конечно, это вызывает недоумение: это все равно, что признаться в собственной импотенции, после такого обычно уходят в отставку. Он, по сути, признался, что поддался давлению и действовал несправедливо».

По словам Баха, отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии, а отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения.