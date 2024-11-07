Нового президента Олимпийского комитета России изберут 13 декабря

Выборы президента Олимпийского комитета России (ОКР) пройдут 13 декабря на заседании организации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОКР.

Во вторник, 15 октября, президент ОКР Станислав Поздняков заявил об уходе со своего поста.

Позже глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру Дегтярева. Министр спорта заявил о готовности баллотироваться, предложение поддержал президент страны Владимир Путин.

Дегтярев сменил Олега Матыцина на посту министра спорта РФ в мае.