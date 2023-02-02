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Новый глава Олимпийского комитета США Сайкс: «Мы понимаем желание наших спортсменов соревноваться с лучшими атлетами мира»

Новый глава Олимпийского комитета США Сайкс прокомментировал возможное возвращение российский спортсменов на международные соревнования
Флаг России.
Фото Global Look Press
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Новый руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс прокомментировал возможное возвращение российский спортсменов на международные соревнования.

Сайкс подчеркнул, что многие спортсмены в США выражают желание соревнвоаться со всеми лучшими атлетами мира.

По словам чиновника, Международный олимпийский комитет (МОК) должен гарантировать допуск к соревнованиям только для нейтральных спортсменов.

«Мы выслушали многих спортсменов в США и понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира, но только при условии обеспечения безопасной и честной игры. МОК должен продолжить изучение процесса, который сохранит существующие санкции и гарантирует допуск к соревнованиям только для нейтральных и чистых спортсменов. Этот процесс потребует тщательного контроля и дополнительных усилий, чтобы завоевать доверие у нашего сообщества», — цитирует письмо Сайкса РИА «Новости Спорт» со ссылкой на AP.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: РИА
МОК
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