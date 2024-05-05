Около ста олимпийцев могут принять участие в Допинговых играх

Основатель проекта «Допинговые игры» Арон Д'Суза сообщил, что от 50 до 100 участников Олимпиады в Париже находятся в процессе регистрации на соревнования, на которых будет разрешен допинг.

«У нас очень много тех, кто сейчас находится в процессе регистрации (на Допинговые игры). Эти атлеты при этом участвует в Олимпийских играх в Париже. Надеюсь, что от 50 до 100 спортсменов с Олимпиады будут участвовать в наших первых Играх. Вы сами сможете увидеть, что на Играх в Париже некоторые спортсмены будут очень открыто говорить о концепции нашего турнира», — приводит РИА Новости слова Д'Сузы.

2 февраля появилась информация о том, что американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать соревнования для спортсменов, употребляющих допинг. При этом Международный комитет честной игры (CIFP), Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выступили против идеи проведения Допинговых игр.

Предполагается, что Игры будут проходить ежегодно, а в их программу войдут пять видов соревнований: плавание, гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика и единоборства.

Ранее Арон Д'Соуза заявил, что российские спортсмены будут допущены без ограничений на Допинговые игры.