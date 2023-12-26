ОКР начал выплачивать компенсацию спортсменам, которые не попадут на Олимпийские игры 2024 года

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что организация начала выплачивать компенсацию спортсменам, которые точно не попадут на Олимпиаду в Париже.

«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производится поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод», — цитирует Сенглеева matchtv.ru.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что все действующие спортсмены, являющиеся участниками Олимпийских игр разных лет, получат выплаты в условиях отсутствия международных соревнований.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно релизу на официальном сайте МОК, на данный момент лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.