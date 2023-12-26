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Олимпиада

Сегодня, 13:19

ОКР начал выплачивать компенсацию спортсменам, которые не попадут на Олимпийские игры 2024 года

Алина Савинова
Олимпийский комитет России
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что организация начала выплачивать компенсацию спортсменам, которые точно не попадут на Олимпиаду в Париже.

«Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпиаду. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали. Выплаты будут производится поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод», — цитирует Сенглеева matchtv.ru.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что все действующие спортсмены, являющиеся участниками Олимпийских игр разных лет, получат выплаты в условиях отсутствия международных соревнований.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно релизу на официальном сайте МОК, на данный момент лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.

Источник: https://matchtv.ru/
ОКР
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