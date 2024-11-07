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Сегодня, 13:46

ОКР объявил дату прекращения полномочий Позднякова

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Олимпийский комитет России (ОКР) объявил, что срок полномочий действующего президента организации Станислава Позднякова истечет 13 ноября.

Решение было принято в соответствии с уставом ОКР по итогам заседания исполнительного комитета 7 ноября. Поздняков руководил комитетом с 2018 года.

Также 13 ноября свой пост покинет генеральный секретарь организации Родион Плитухин, а 21 ноября — генеральный директор Владимир Сенглеев. Исполнять обязанности председателя на олимпийском собрании, которое состоится 13 декабря, поручено вице-президенту ОКР, члену исполкома организации Василию Титову.

Исполняющим функции генерального директора с 22 ноября 2024 года до избрания олимпийским собранием нового президента станет заместитель генерального директора по административно-хозяйственной деятельности ОКР Игорь Степанов.

В рамках заседания собрания пройдут выборы президента, гендиректора, генсека, первого вице-президента и вице-президентов, членов исполкома и контрольно-ревизионной комиссии.

Также сообщается, что в состав ОКР включены спортивные федерации по двум новым видам спорта: сквошу и муай-тай.

Станислав Поздняков. Поздняков уходит с поста президента ОКР. У нас будет другой олимпийский лидер

Источник: ОКР
Станислав Поздняков
ОКР

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