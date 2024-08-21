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Олимпиада

Олимпиада

Сегодня, 19:00

ОКР помог спортсменам Курской области

Антон Бабошин
Корреспондент
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Руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, что ОКР как общественная организация помогает государству, в том числе и на новых территориях.

— Основанием для временной приостановки членства ОКР со стороны Лозанны в свое время было включение олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей, — напомнил Поздняков. — Мы не выбираем ни Родину, ни друзей, ни своих братьев, наша святая обязанность — помогать всем, всем россиянам. Мы так делаем и в отношении новых территорий, и сейчас, когда Курску сложно. Буквально вчера мы перечислили специальные средства, чтобы спортсмены имели возможность выезжать на учебно-тренировочные мероприятия. Тем самым мы помогаем государству как общественная организация.

Напомним, что ОКР был временно отстранен осенью 2023 года. Организация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, который отклонил иск в январе 2024-го.

Станислав Поздняков
ОКР
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