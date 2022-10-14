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Олимпиада

Сегодня, 13:30

ОКР уделит первостепенное внимание развитию олимпийских видов спорта

Антон Бабошин
Корреспондент

Гендиректор ОКР Владимир Сенглеев на Всероссийском форуме Олимпийских советов рассказал представителям регионов о новой стратегии организации, которая будет рассчитана до 2028 года.

— Впервые ОКР утвердил не просто программу подготовки к Олимпийским играм, а программу развития Олимпийских видов спорта и подготовки к Играм, — подчеркнул Сенглеев. — То есть развитие поставлено на первое место. Это связано с непростой обстановкой в мире спорта из-за различных ограничений на участие в международных соревнованиях. Приоритетные направления нашей работы остаются прежними: содействие развитию олимпийских видов спорта, развитие массового спорта, пропаганда олимпийских ценностей, олимпийское образование, международная деятельность, антидопинговая деятельность и правовое обеспечение. Кстати, удивительно, что в законе «О физической культуре и спорте» среди функций, закрепленных за ОКР, развития олимпийских видов спорта не было, этим должны были заниматься только национальные федерации. Мы уже внесли предложение в рамках подготовки поправок в законодательство.

Напомним, что новая редакция стратегии ОКР должна быть утверждена на ближайшем заседании исполкома.

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