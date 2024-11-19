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Олимпиада

Париж-2024

Сегодня, 16:44

ОКР выделил свыше 59 миллионов рублей 248 участникам Олимпийских игр

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил, что материальную поддержку от организации получили 248 спортсменов-участников Олимпийских игр.

«Материальную поддержку на общую сумму свыше 59 миллионов рублей получили 248 спортсменов-участников Олимпиад, которые не имели возможности выступать на олимпийских отборочных и иных международных соревнованиях. Выплаты спортсменам, представляющим зимние виды спорта, начнутся в декабре 2025 года», — говорится в отчете ОКР.

Также в отчете ОКР указано, что комитет в 2024 году проводил работу как по поддержке действующих спортсменов, так и по расширению возможностей соревновательной практики и тренировочного процесса в условиях отстранения.

Летние Олимпийские игры-2024 прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортмены выступали на турнире в нейтральном статусе. На прошедших играх Россия завоевала только одну медаль: серебро взяли теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Источник: Официальный сайт ОКР
Олимпиада
ОКР

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