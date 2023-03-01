Матыцин: «Период ограничении дает возможность оценить наши ресурсы по проведению соревнований»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что страна хочет максимально не зависеть от действия санкций, которые продолжают влиять на развитие российского спорта.

«Мы не говорим о некой автономии российского спорта, мы говорим о том, чтобы максимально не зависеть от действия санкций, которые продолжают влиять на развитие российского спорта. Период ограничении дает возможность оценить наши ресурсы, прежде всего человеческие ресурсы, ресурсы по предоставлению базовой подготовки, проведению соревнований, по международному аспекту взаимодействия — сейчас мы его расширяем в страны азиатского континента, латиноамериканские страны, страны БРИКС, ШОС из СНГ. Мы остаемся открытыми. Я неоднократно заявлял, у нас нет недружественных спортивных стран, мы всех приглашаем участвовать в соревнованиях РФ. Надеемся, что разум и независимость международного спорта без влияния политики восторжествует.

Кто следующий после шахмат в Азию? Откуда я знаю? Кто следующий перейдет того и поздравлю», — заявил Матыцин на форуме «Мы вместе. Спорт».

Ранее Матыцин заявил о необходимости сохранять диалог с международным спортивным сообществом.