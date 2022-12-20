Матыцин: «Спорт — важный фактор безопасности нашей страны»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спорт является фактором безопасности России.

«Спасибо руководителям федераций за труд и общие победы. Подготовка к Олимпийским играм проходила в сложный период борьбы с коронавирусом. Мы можем гордиться победами наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. Это важный вклад в, не побоюсь этого слова, обеспечение безопасности нашей страны. Сегодня день работников безопасности, хочу их с ним поздравить. Спорт — важный фактор безопасности нашей страны», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Сегодня, 20 декабря, Станислав Поздняков на Олимпийском собрании в Москве переизбран на пост руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) на новый четырехлетний срок. Он возглавляет ОКР с 2018 года.