Олимпийские игры: где будет проходить Олимпиада в 2026 году

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ожидается, что на соревнованиях в Италии между атлетами всего будет разыграно 116 комплектов наград в следующих видах спорта: биатлон, бобслей, керлинг, хоккей, фигурное катание, шорт-трек, санный спорт, ски-альпинизм (впервые в истории Олимпиады), фристайл, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, лыжное двоеборье и горные лыжи.

Игры-2026 станут четвертыми, которые проводились в Италии. Впервые в своей истории Олимпиада пройдет в Милане.

Торжественная церемония открытия Олимпиады-2026 пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Закрытие Игр состоится 22 февраля на территории спортивного комплекса «Арена ди Верона» в Вероне.