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Париж-2024

Сегодня, 20:08

Олимпийские кольца могут остаться на Эйфелевой башне после Игр-2028

Руслан Минаев
Олимпийские кольца на Эйфелевой башне.
Фото Global Look Press
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Олимпийские кольца на Эйфелевой башне и символ Паралимпиады — агитос, установленный на Триумфальной арке, могут остаться на своих местах и после Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

«А в 2028 году мы посмотрим. Если мы не сможем обходиться без этих главных символов [Игр], которые будут напоминать нам, что это не просто мимолетное событие, то, возможно, они останутся. А может, и нет», — цитирует ТАСС мэра Парижа Анн Идальго.

Актер Том Круз на&nbsp;церемонии закрытия Олимпиады-2024. Том Круз прыгнул с крыши, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers пели. В Париже закрылись Олимпийские игры

Олимпиада в Париже проходила с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада в столице Франции, которая стартовала 28 августа, завершится 8 сентября.

Источник: ТАСС

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