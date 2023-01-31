Олимпийские комитеты России и Ирана подпишут меморандум о сотрудничестве

Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Ирана готовятся к подписанию меморандума о сотрудничестве, сообщает официальный сайт ОКР.

Генеральные секретари ОКР и НОК Ирана Родион Плитухин и Манаф Хашеми обсудили вопросы развития и укрепления сотрудничества в сфере спорта.

Данный документ позволяет проводить совместные мероприятия в области образования, организации тренировочных и иных мероприятий по различным видам спорта, осуществлять визовую и научно-методическую поддержку.

Плитухин и Хашеми также обсудили актуальные вопросы мировой спортивной повестки, подчеркнув, что в нынешнее время как никогда важна объединяющая, созидательная роль спорта, а любая политизация противоречит Олимпийской хартии и вносит раскол в олимпийское и международное спортивное движение.

Плитухин также пригласил Хашеми в феврале посетить II зимние международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе.