Олимпийский комитет Китая поддержал инициативу МОК по допуску российских спортсменов к турнирам

Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая готов обсудить вопрос участия спортсменов из России и Белоруссии в Азиатских играх.

«Олимпийский комитет Китая утверждает, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами для участия в международных соревнованиях. Решение об участии спортсменов должно приниматься на основе их спортивных результатов и без вмешательства политических и военных факторов. Китай поддерживает принцип политического нейтралитета в спорте и выступает против политизации спорта. Мы считаем, что спорт должен быть звеном, объединяющим мир. Международное спортивное сообщество должно работать сообща ради общего будущего, а не разрывать его на части», — приводит ТАСС слова представителя НОК Китая.

Также в заявлении НОК сказано, что Олимпийский комитет Китая будет активно поддерживать инициативы и решения МОК и ОСА и готов предоставить платформу для всех спортсменов, включая российских и белорусских атлетов, чтобы совместно защищать олимпийские ценности и единство олимпийской семьи.

26 января Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил атлетам из России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК.