Олимпийский комитет России ведет переговоры о продлении контракта с компанией Zasport

Основатель Zasport Анастасия Задорина сообщила, что Олимпийский комитет России ведет переговоры с компанией о продлении контракта.

«Наше соглашение с Олимпийским комитетом России действует до конца 2024 года, и мы обсуждаем формат дальнейшего взаимодействия с учетом текущей ситуации. Среди прочих вариантов обсуждается и продление контракта», — приводит ТАСС слова Задориной.

Zasport является официальным экипировщиком ОКР и лидером по производству спортивной одежды в стране. В форме от этой компании российские спортсмены выступали на зимних Олимпийских играх 2018 и 2022 годов, а также на летней Олимпиаде в Токио.