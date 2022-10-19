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Сегодня, 08:54

Олимпийский комитет Шри-Ланки призвал снять санкции с россиян

Виктория Кравченко

Генеральный секретарь НОК Шри-Ланки Максвелл да Сильва поддержал российских и белорусских спортсменов на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле (Южная Корея), сообщает RT.

Он считает, что необходимо снять с россиян и белорусов запрет на участие в международных соревнованиях.

Сегодня, 19 октября, Глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов. Он заявил, что у комитета нет другого выбора.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить до международных соревнований, если они выскажут мнение относительно спецоперации.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1062960-shri-lanka-sport-rossiya-podderzhka?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2FOlimpijskij_komitet_SHri-Lanki_predlozhil_snyat_sankcii_srossijskikh_sportsmenov--39162d5
Томас Бах
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Глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов