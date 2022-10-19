Олимпийский комитет Шри-Ланки призвал снять санкции с россиян

Генеральный секретарь НОК Шри-Ланки Максвелл да Сильва поддержал российских и белорусских спортсменов на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле (Южная Корея), сообщает RT.

Он считает, что необходимо снять с россиян и белорусов запрет на участие в международных соревнованиях.

Сегодня, 19 октября, Глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов. Он заявил, что у комитета нет другого выбора.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить до международных соревнований, если они выскажут мнение относительно спецоперации.