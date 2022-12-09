Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск на турниры в регионе спортсменам из России

Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии россиян в своих соревнованиях

Олимпийский совет Азии предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под эгидой организации в азиатском регионе, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз МОК по итогам олимпийского саммита в пятницу, 9 декабря.

Участники саммита поддержали сохранение санкций против России.

В феврале Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в зарубежных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.