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Сегодня, 19:28

Олимпийский совет Азии призвал вернуть россиян на международные турниры

Мария Гусева
Спортсмены сборной ОКР на церемонии открытия Олимпиады в Токио
Фото Global Look Press
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Форум спортсменов Олимпийского совета Азии (OCA) выступил за допуск спортсменов из России и Беларуси к международным турнирам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

В заявлении ОСА сказано, что атлеты «не должны быть наказаны за действия своих правительств» и не должны сталкиваться с дискриминацией. Отмечается, что спортсменам нужно иметь к доступ к международным турнирам, включая Азиатские игры.

По мнению ОСА, россиян и белорусов следует вернуть на международную арену при четком соблюдении некоторых условий: отсутствие на турнирах чиновников, нейтральный статус спортсменов, полное соблюдение антидопинговых правил.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. 25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

26 января Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх. Они пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября этого года.

Источник: РИА
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