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Сегодня, 14:24

Олимпийское собрание признало успешными четыре года работы ОКР

Антон Бабошин
Корреспондент
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Станислав Поздняков, переизбранный на пост руководителя Олимпийского комитета России на безальтернативной основе, отметил высокий уровень консолидации в отечественном олимпийском движении.

— Завершившееся олимпийское собрание признало успешными итоги работы ОКР за период с 2018 по 2022 год и выбрало новое руководство организации, — сказал Поздняков. — Меня в очередной раз удостоили чести возглавить олимпийское движение на территории России. А то, что делегаты голосовали единогласно, говорит о высоком уровне консолидации нашего спортивного сообщества, столь ценном и необходимом в текущей ситуации. Также были переизбраны вице-президенты ОКР, в число которых вошел глава федерации гандбола Сергей Шишкарев. Среди других перемен особняком стоит ротация в комиссии спортсменов. Софья Великая после четырех лет напряженной и эффективной работы приняла решение сконцентрироваться на спортивной карьере и семье. Ее сменил Юрий Борзаковский. Кроме того, в состав исполкома вошли представители федераций по олимпийским видам спорта, региональных Олимпийских советов и академий. Таким образом, состав исполкома полностью отражает цели и задачи, зафиксированные в нашей «Стратегии-2028».

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года, а до этого занимал пост первого вице-президента комитета.

Станислав Поздняков
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